きょう未明、東京・渋谷区のブランド品買取店に3人組が侵入し、バッグや貴金属などを盗み、逃走しました。3人は今も逃走中ですが、店の防犯カメラが犯行の瞬間を捉えていました。きょう午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品買取店。店内に警報音が鳴り響く中、目出し帽をかぶった3人組がショーケースのガラスを次々と割り、中の商品を素早くとっていきます。「はやく行け！」当時は閉店中で、高級バッグ60点以上と貴金属15点以