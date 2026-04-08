名古屋市のマンションで火事があり、90歳の女性がやけどをして病院に運ばれました。きょう午前11時ごろ、名古屋市瑞穂区の11階建てマンションで火事がありました。警察や消防によりますと、「建物6階から黒煙が出ている」と目撃者から通報があり、消防車など22台が出て、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で、90歳の女性1人がやけどをして病院に運ばれました。ほかに、逃げ遅れた人や、けが人はいませんでした。警