アメリカのルビオ国務長官は、先月、イラクで誘拐されたアメリカ国籍のジャーナリストの女性が解放されたと明らかにしました。アメリカのルビオ国務長官は7日、「イラクの首都・バグダッド近郊で親イラン組織に誘拐されていたアメリカ国籍のジャーナリスト、シェリー・キトルソン氏が解放された」と発表しました。「トランプ大統領の下では不当な拘束や誘拐は決して容認されない」と強調したうえで、キトルソン氏が「イラクから安