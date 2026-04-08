東海大陸上部の新体制発表が8日に神奈川県平塚市で行われ、長距離ブロックの新監督に西出仁明氏が就いた。長らく率いた両角速氏は東海大の総監督に就任した。西出新監督は「両角先生の人間力なくして競技力向上なしという精神的支柱を大事にし、さらに私の強みであるスポーツ科学やウエートトレーニングの知見などを生かして、スピードの東海を復活させたい」と抱負を述べた。今年の箱根駅伝では東海大は12位。近年はシード権