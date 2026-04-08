4月6日に行われた、社民党・福島瑞穂氏（70、福島みずほ）の新党首就任会見が荒れに荒れた。決選投票の末に敗れた大椿裕子氏（52、大椿ゆう子）が発言を許されず、ダンマリを決め込んだラサール石井氏（70）。そんな“トップ3”に、ネットでは《コント社民党》などと失笑されーー。【写真】福島と大椿の“オンナの戦い”に、何とも言えぬ表情でダンマリしたラサール石井再選挙で大椿氏に約500票差をつけて、自身9回目の社民党