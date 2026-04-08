社民党の福島瑞穂党首は8日の記者会見で、党首選の結果を受けた6日の会見を巡り、落選した大椿裕子元参院議員とラサール石井副党首に発言機会を与えなかった対応を「配慮が足りなかった」と陳謝した。党内亀裂の露呈に「立場の違いがあっても議論するしかない」と融和に努める考えを示した。6日の会見では、大椿氏の机にもマイクが置かれていたが、司会が大椿氏への質問を禁止。福島氏も積極的に発言を促さず、大椿氏は「ひど