◇セ・リーグ阪神・茨木―ヤクルト・奥川（甲子園）広島・岡本―巨人・則本（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・ウレーニャ―日本ハム・加藤貴（楽天モバイル最強パーク宮城）オリックス・宮城―ロッテ・西野（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大津―西武・菅井（みずほペイペイドーム）