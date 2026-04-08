高市総理大臣は8日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行い、「最も重要なことは、今後ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることで、外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待する」との意向を伝えた。その上で両首脳は、意思疎通を継続していくことで一致した。また高市総理はペゼシュキアン大統領に対し、米国とイランによる2週間の停戦合意を前向きな動きとして歓迎していることを伝