AKB48の千葉恵里（22）が8日、横浜スタジアムのDeNA―中日戦のセレモニアルピッチに登板した。地元の神奈川県横浜市出身。昨年に続く2度目となり、登板前には「去年は、キャッチャーまで届かず悔しい思いをしたので、今年は届くように頑張ります」と意気込んでいた。リリーフカーに乗って登場すると、他のメンバーが見守る前で、長い手足を生かした豪快なフォームから投球。山なりのボールはかなり高くなったが、何とか捕手に