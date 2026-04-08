木曜日は西日本で雲が広がりやすくなり、夕方から夜は傘の出番の所が多くなるでしょう。【CGで見る】西日本は天気下り坂9日（木）〜10日（金）の降水予想シミュレーション東日本から東北は、木曜日の日中いっぱいは広い範囲で晴れますが、金曜日は東日本や北日本も雨が降る見込みです。西日本は天気下り坂木曜日は高気圧の中心が東に進み、西日本には湿った空気が流れ込んでくるでしょう。西日本は、午前中は日差しがありますが