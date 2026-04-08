金髪、私服、アクセサリー。大分県内の高校で変化する『校則の常識』。制服か、それとも私服か――多様化する選択の最前線を追いました。 【写真を見る】金髪、私服、アクセサリー…校則の常識が激変大分上野丘や高専で「私服登校」解禁広がる選択肢 金髪もアクセサリーもOK 大分高専では、これまで1年生から3年生に制服の着用を義務付けてきましたが、学生からの要望や自ら考える力を育むため