法務省は8日、群馬県で知人ら2人を殺害したほか、1人を殴って死なせたとして殺人罪などで刑が確定した松本美佐雄死刑囚（61）が死亡したと発表した。転移性肝臓がんの治療中だった。確定死刑囚は101人となった。