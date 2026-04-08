◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜スタジアム）３連敗中の中日は、開幕から全１０試合にスタメン出場してきたミゲル・サノー内野手を初めてスタメンから外した。３試合連続マルチ安打のドラフト６位・花田旭外野手を初の３番起用。プロ初勝利をかけて先発するドラフト１位・中西聖輝投手は、８番に入った。また、ＤｅＮＡは来日１年目左腕・コックスが先発する。【中日】１番（三）福永２番（二）田中３番（中）