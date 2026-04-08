SPEEDの島袋寛子（42）が8日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー30周年を迎え、新しいアーティスト写真を披露した。島袋は「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えますみんなありがとう」とつづり、赤いジャケットに赤いショートパンツ、黒のピンヒール姿の新しいアーティスト写真を公開。次の投稿では「4月7日42歳になりましたたくさんのお祝いメッセージありがとうございます出会えたすべての皆さまに感謝申