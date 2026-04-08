純烈のリーダーが手掛ける弟分のグループが8日にデビュー。集まった2500人のファンが熱狂です。純烈のリーダー・酒井一圭さん（50）が手掛ける平均年齢33歳の4人組グループ、モナキ。2023年から始まったセカンドチャンスオーディションを経て8日、メジャーデビューを果たしました。「イット！」ファミリーのガチャピンもムックとモナキのダンスを踊るなど、デビュー前にもかかわらずSNSの総再生回数は約5億回という注目ぶり。会場