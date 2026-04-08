日本の2月の経常収支が発表され、13カ月連続の黒字となりました。しかし一年前からはマイナス57億円となり、黒字幅を縮小しました。【映像】2月の経常収支 13カ月連続の黒字海外との総合的な取引を示す2月の経常収支は、3兆9327億円でした。13カ月連続の黒字ですが、黒字幅は1年前から57億円縮小しました。黒字の柱となっている第一次所得収支が、円安による投資収益の増加などで黒字幅を4400億円あまり拡大した一方で、春節