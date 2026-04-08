9日（木）は西から天気下り坂です。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■西から雨の範囲広がる外出の際は雨具を持って9日（木）は高気圧の中心が日本の東へ遠ざかる見込みで、前線を伴った低気圧が大陸から進んでくるでしょう。九州北部や中国地方は夕方以降に雨が降り出し、夜は四国や近畿、北陸でも雨の降り出す所があるでしょう。朝出かけるときに雨が降っていなくても、雨具を持ってお出かけください。■東北はお花見