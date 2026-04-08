ススキ草原を焼き払う作業員＝８日、箱根・台ケ岳山麓ススキ草原として有名な神奈川県箱根町の台ケ岳山麓で８日、恒例の山焼きが行われた。山焼きは当初、３月３日に予定されていたが、雨などの影響で５回延期されていた。晴天に恵まれたこの日は、地域住民や箱根町消防団員ら約２００人が参加。作業員らが成長したススキやヨシなどにバーナーで火を付けると、パチパチと音を立てて一気に燃え上がり、裾野の約１８ヘクタールを