中国各地の文化や習俗の生き生きとしたルポが話題となり、先日重版も決定した『中国TikTok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』。 民俗学者・大谷亨さんによる本書第3章「セクシー九尾狐に魅入られて」より、その一部をご紹介。 『中国TikTok民俗学』書影 驚異の仏具展覧会 廈門に暮らす私が、毎年心待ちにしているイベントがある。その名も、「驚異の仏具展覧会」。もちろん、これは私による勝手な命名であり、正