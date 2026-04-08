阪神は８日に伊藤将司投手（２９）が「左大腿部の筋損傷」のため別メニュー調整を行うことを発表した。今季は開幕ローテーション入りを果たし、３月２９日の巨人戦（東京ドーム）に先発したが２回１／３を投げて６安打３失点で降板。試合後、藤川球児監督（４５）は「このままローテーションに入りたいという守りに入ったのか。次は彼が攻めの一手を打てるようなシーンを整えたい」と語っていたが、翌３０日に出場登録を抹消