学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「どんまい」はなんの略？「どんまい」はなんの略か知っていますか？「心配しないで」を英語にすると…？あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Don't mind」を略した言葉でした！どんまいとは、「気にしないで」「心配し