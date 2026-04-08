カリッと揚がり、黄金に輝くフライドポテト。みんな大好きですが、その立ち位置は、あくまで“サイドメニュー”というのが定番でしたが…、今、そんな常識が覆る事態が起きているのです。（日本フライドポテト協会佐藤 雄太さん）「フライドポテトはいまサイドではなく主役級に変わっています」“主役級”のフライドポテトとは一体どのようなものなのか？静岡市で話題のフライドポテト専門店に行ってみると…。ショー