名古屋市港区の道路で去年4月、いわゆる「ドリフト走行」をしていたとして、男3人が逮捕されました。一宮市のアルバイト・田島裕太容疑者(27)ら男3人は、去年4月20日午前4時ごろ、港区金城ふ頭を車2台以上でドリフト走行し、道路の交通に危険を生じさせた疑いなどで逮捕されました。金城ふ頭周辺では、30年ほど前から週末の深夜を中心にドリフト走行する集団が現れ、去年6月には見物客がケガをする事故も発生していました。