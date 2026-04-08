食べ物や家具などを本物そっくりにつくったミニチュア作品の展示販売会が、名古屋で始まりました。会場には、実物の12分の1のサイズという幻想的な雰囲気のドールハウスや、ネギを耳にぶら下げられる大きさにしたユニークなイヤリングなど、1万点以上が展示販売されています。他にも、食品サンプルを小さくしたような長さ2センチほどの料理のミニチュアや、弦の一本一本まで再現されたギターも。イベン