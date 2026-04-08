連休明け８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日７７６．４９ポイント（３．０９％）高の２５８９３．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２２０．３９ポイント（２．６１％）高の８６７７．３１ポイントと急反発した。売買代金は３７２４億３７００万香港ドル（約７兆５２６９億円）に拡大している（２日は２４３６億２７５０万香港ドル）。投資家のリスク