FCEVヒョンデ・ネッソの日本での販売を開始ヒョンデは4月8日、SUVタイプの新型水素電気自動車『ヒョンデ・ネッソ（NEXO）』の日本での販売を開始した。【画像】ついに日本導入となった、ヒョンデの水素電気自動車『ネッソ』全27枚『ネッソ』は、ヒョンデが長年培ってきた水素技術の集大成として開発された次世代FCEV（燃料電池車）である。新型FCEV『ヒョンデ・ネッソ』を日本で販売開始。 ヒョンデ2018年に初