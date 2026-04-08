最終調整する金子駆大＝東建多度CC名古屋男子ゴルフツアーの国内初戦、東建ホームメイト・カップは9日、三重県東建多度CC名古屋で開幕する。8日は出場選手がプロアマ戦などで最終調整し、昨年の賞金王、金子駆大は「（昨年と比べて）仕上がっていない部分は多いが、今週はいいゴルフができれば」と意気込んだ。昨年秋にプロとして史上最年少でツアー出場した15歳の加藤金次郎は「風がすごく舞うコースだった。予選を通過して、