俳優の小関裕太（30）が8日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを披露した。ピンクのシャツ姿で、手にパンのような食べ物を持ち自撮りをする控室でのオフショットをアップ。食パン好きで知られ、特技も「利き食パン」と公言する小関は、食パンの絵文字を添えた。小関の投稿に、フォロワーからは「ピンクのシャツとっても爽やかで似合ってますね」「かっこいい」「裕太くん、ピンクのシャツもめちゃくちゃお似合