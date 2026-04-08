暖かい日が増えてきて、これからより一層気をつけたい「食中毒」についてです。家庭での食中毒予防には大事な3つのポイントがあります。■ポイント（1）「つけない」細菌を食べ物につけないよう、手や調理器具を洗うのはもちろん、肉や魚は袋などに入れ、ドリップが他の食材につかないように保存するのがオススメです。■ポイント（2）「増やさない」細菌を増やさないために生鮮食品や総菜はもちろん、残ってしまいがちなカレーは