小学5年生の息子を育てるAさんは、息子の様子が春休み明けごろ変わったことに気づきました。それまで楽しそうに通っていた学校の話をしなくなり、朝になると「お腹が痛い」と訴える日が増えました。【写真】不登校になった小2の息子に作った路線図刺繍バッグ心配になったAさんは病院で検査を受けましたが、異常は見つかりません。そのため、当初は「甘えているのではないか」と考え、「ママと途中まで一緒に行こう」と声をかけなが