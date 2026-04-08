中国メディアの騰訊新聞は、中東危機を契機に東南アジア諸国でエネルギー安全保障への危機感がかつてないほど高まり、中国の新エネルギー企業にとって巨大な商機が生まれていると報じた。記事は、タイで太陽光発電事業を手がける企業の会長が「タイ人がこれほどの危機感を抱く姿は見たことがない」と語ったことを紹介。電気代の高騰を背景に屋根置き太陽光パネルの需要が爆発的に増加し、ある設置業者では週当たりの成約件数が約10