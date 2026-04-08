アモイ大学が4月6日に伝えたところによると、同大学物理科学・技術学院の顧為民教授チームが南京大学天文・宇宙科学学院の李志遠教授チームと共同で、銀河系外に存在する過剰接触X線連星の物理的性質を初めて解明し、遠方の銀河における天体進化の探求に新たな道を切り開きました。関連の研究論文は同日、総合学術誌『イノベーション（創新）』に掲載されました。今回発見された連星系は、地球から250万光年離れたアンドロメダ銀河