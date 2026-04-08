4月8日はタイヤの日…空気圧の自然な低下と目視点検が困難な理由とは自動車が路面と接している面積は、タイヤ1本につきハガキ1枚程度に過ぎません。4月8日の「タイヤの日」にあわせ、自然に低下する空気圧の特性や、定期点検を怠ることで生じる影響について解説します。目視での確認が困難な理由を含め、安全な走行に不可欠な基本知識をまとめました。【衝撃映像】「えっ…！」これが「危険な状態のタイヤ」です（20枚）