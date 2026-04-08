純烈の弟分グループ モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のMVが、本日21時に公開。また、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム『Buzz Tracker』の、4月度（第49弾）マンスリーアーティストに選出された。 （関連：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』、1話から波乱の展開に？史上初、生き残りをかけたレベル分けテスト） “Buzz（バズ・流行り）”＋