Image: ELSA キャスターや外装パーツを外さないと「ダメ」、といわれる航空会社がほとんどなんだけどね。ゴロゴロとキャリーできるスパコンが現れました。「GigaIO Gryf」は、メーカーいわく世界初のスーツケースサイズのAIスーパーコンピュータ。Mサイズ級の228.6×355.6×628.7mmのケースに、サーバー、ストレージ、GPUアクセラレータなどを組み込めます。電源さえあればアウトドアでも使