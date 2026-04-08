アメリカのイラン攻撃による原油価格高騰の山形県内への影響について、吉村知事はきょう、県が事業者に行った聞き取り調査の結果を公表しました。 【写真を見る】緊迫するイラン情勢原油価格高騰が県内の製造業などに影響吉村知事は攻撃2週間停止に「ひとまずほっとしている」 これは、きょうの定例会見で公表されたものです。県内の製造業では、潤滑油や塗装に使うシンナー、包装資材といった石油関連製品の値上がり