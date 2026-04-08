山形県内最新のレギュラーガソリンの価格は１７０円となっていて、先週より６０銭値下がりしました。政府の補助金が出されるようになってから３週連続の値下がりです。 【写真を見る】山形県内最新のガソリン価格は？政府の補助金効果で3週連続値下がり今後はこのまま推移か（山形） 資源エネルギー庁によりますと、今月６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１７０円でし