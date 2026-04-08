8日午後1時50分ごろ、福岡市中央区の舞鶴公園で桜の木1本が根元から倒れた。けが人はいない。公園では8日まで「福岡城さくらまつり」を開催。倒れた桜の木の周辺でも多くの人が花見を楽しんでおり、現場は一時騒然となった。