３月末の欧州＆大陸間のプレーオフが決着し、北中米ワールドカップの出場48か国が確定した。ここで改めて出場国の「パワーランキングTOP20」を発表。北中米大会でW杯の現地取材は５回目を数え、世界のサッカーに精通する河治良幸氏に選定してもらった。――◆――◆――20位スイス個人よりもチームとしてのまとまりが強く、90分トータルで攻守の出力を高く維持できるのは強み。コンパクトな守備からミドルゾーンでボールを奪い