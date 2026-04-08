福岡県内の50代男性に対し、債権利息の回収名目で現金を脅し取ろうとしたとして8日、大分県内に住む暴力団幹部組員の男が逮捕されました。 恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、大分県豊後大野市犬飼町に住む指定暴力団六代目山口組傘下組織の幹部組員・佐保裕久容疑者（55）です。 佐保容疑者は今年1月、福岡県の男性会社役員（50代）に対し、携帯電話で「なんぼ持ってくるんかって聞きよんのじゃって」「お前、死ね」などと債権利