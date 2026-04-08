俳優の小西真奈美さんが自身のインスタグラムを更新。鹿児島県・世界自然遺産『屋久島』で行われた撮影のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 小西真奈美 】世界自然遺産『屋久島』でのオフショット公開「決して観光では行けないような場所での素敵な撮影」小西さんは、純白のワンピースを身にまとい、緑豊かな森林の中で苔むした大岩に腰をかける幻想的な姿などを投稿。 屋久島での撮影について、予報では連日雨だ