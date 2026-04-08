木原官房長官は、あさって（10日）に「国と東京都の協議会」の初会合を開催すると発表しました。東京のさらなる発展をテーマに意見交換を行うとしています。木原稔 官房長官「グローバル都市東京のさらなる発展に資する政策を展開するための課題について検討するためのものであります」木原官房長官はきょう（8日）午後の記者会見で、協議会の初会合をあさってに開催すると発表しました。協議会の議長は木原長官が、議長代行