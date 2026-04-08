東京大学は医学部附属病院での一連の贈収賄事件などを受けて、病院を医学部から切り離し大学本部で直轄運営することを発表しました。東京大学藤井輝夫総長「ご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、改めて心より深くおわび申し上げます」東京大学では、去年、医学部附属病院の医師による汚職事件が相次ぎ、外部の検証委員会などによる検証を行ってきました。先日出た検証結果では、リスクマネジメント意識の欠如や、外部資金を伴う