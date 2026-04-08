プロ野球のファーム・リーグは8日、西地区の1試合が行われた。オリックスは阪神戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に5―4でサヨナラ勝ち。9回無死二、三塁で途中出場の石川が中前にサヨナラ打を放った。育成選手の寺本が3安打で山中、来田、横山聖が2安打。先発・片山は6回6安打3失点（自責2）で、4番手の育成選手・芦田が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は4回2/3を8安打4