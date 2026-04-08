アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の通航が再開されれば巨額の利益が生まれ、イランが復興プロセスを開始できると、SNSに投稿しました。【映像】トランプ氏のSNSトランプ大統領は8日未明、SNSに「世界平和にとって重要な一日となるだろう。イランもそれを望んでいる」と書き込みました。そのうえで「アメリカは、ホルムズ海峡での航行量の増加を支援する予定だ。多くの前向きな動きが見られるだろう」と主張しました