◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、美浦トレセンクイーンＣ２着からのＧ１制覇を狙うジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）は、Ｂコースで入念に体をほぐして坂路に向かうと単走で５６秒３―１２秒２。輸送を控えているだけに、リズム重視だったが、機敏な身のこなしで状態の良さがうかがえた。林調教師は「１週前が十分すぎる動きでしたので