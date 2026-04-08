広島の岡本駿投手が９日・巨人戦（マツダ）で先発する。今季から先発転向した２年目。開幕ローテ入りを勝ち取り、今季初登板の前回登板の２日・ヤクルト戦（神宮）では７回３安打無失点と好投していた。「最近ずっといいイメージできている。ストライク先行で」と意気込んだ。警戒する選手には新外国人のダルベックを挙げ「甘いところを投げたら長打になるし、選球眼もいい。外と内をしっかり投げ分けられたら」とイメージ。