ネットリサーチ事業の株式会社クロス・マーケティングは８日、全国２０歳〜６９歳の男女を対象に実施した「スニーカーに関する調査（２０２６年）」の結果を公開。ビジネスシーンでも「スニーカーＯＫ」と考える人が８割を超えたことが分かった。ビジネスシーンでのスニーカー着用は「全く問題ないと思う、自由な服装をすべきだと思う」が２年前に比べ４．１ポイント増の２３．８％。この意見を含む「ビジネスシーンでも履いて