ＪＲＡは４月８日、２０２２年ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３を勝ったフェーングロッテン（セン７歳、栗東・宮本博厩舎、父ブラックタイド）が同日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。今後は乗馬となるが、けい養先は未定。通算成績は２７戦４勝。総獲得賞金は１億５９０５万７０００円。同馬は２０２１年のスプリンターズＳで、３歳馬ながら古馬相手に完勝したピクシーナイトの弟。兄とは違うカテゴリーでも重賞タイトルを取