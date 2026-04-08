◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）広島―巨人のスタメンが発表された。菊池涼介内野手が４戦ぶりにスタメン。先発は森で今季初登板勝利を狙う。マツダでの巨人戦は昨季から５連勝中。チームも連勝中で勢いに乗るなか、連勝街道を進む。以下は両軍のスタメン【広島】１（中）大盛２（右）中村奨３（遊）小園４（三）佐々木５（左）ファビアン６（二）菊池７（捕）坂倉８（一）モンテロ９（投）森【巨人